Nagu Clarksoni farmi ökovaib: mees tegi traktorijuppidest abimootoriga ratta

Paton, kes töötab Paton Machines'is, kasutas oma mootorratta- ja traktorihübriidi loomiseks kõike, mida oma kuurist leidis – metallijäätmeid ja erinevate põllumajandusmasinate osi. Penny Farming on inspireeritud 1870ndatel populaarseks saanud penny-farthing jalgrattast, millel oli suur esiratas ja väike tagaratas. Patoni versioon on aga mootoriga ja palju suurem, mis teeb kukkumise korral selle palju ohtlikumaks.

Masina kõige silmatorkavam omadus on tohutu traktori rehv esirattal, mis on kinnitatud kohandatud rummu külge, mille Paton ehitas vanametallist ja õlitrumlitest. Tagaratas on palju väiksem ja selle võttis ta pisemast rattast, millel on samuti traktorirehv. Ratas on mootoriga ühendatud suure rihma abil.

Penny Farming on inspireeritud 1870ndatel populaarseks saanud penny-farthing jalgrattast. Foto: Wikimedia Commons / ŠJů (cs:ŠJů)

Mootor ja jõudlus

Mootorratast meenutava masina toiteallikaks on umbes 60 aastat vana 80-hobujõuline mootor, mis asub tagaratta juures. Kuigi mootor on vana, toodab see siiski piisavalt jõudu, et masina liikuma panna. Patoni hinnangul võib see monstrum saavutada umbes 3600 pööret minutis ja tippkiiruse 24 kilomeetrit tunnis, mis on päris kiire, arvestades, et tegemist on sisuliselt metalltüki ja väga erineva suurusega ratastega.

Sõiduki juhtimine

Sõiduki juhtimine on samuti eriline – juhtraua asemel on kasutatud suurt rooli, mis keerab esiratast kaablite ja rihmarataste abil. See muudab mootorratta juhtimise veidi vähem täpseks, mis omakorda lisab sõidule põnevust, kuna tasakaalu hoidmine on kriitilise tähtsusega. Gaasipedaal on pandud rooli taha ja seda liigutatakse kangiga.