Euroopa kosmosesond läks uurima, mis segaduse siis maalased ühe asteroidi peal korraldasid

Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) esimene planeedikaitsemissioon Hera alustas oma teekonda Maalt. Missiooni eesmärk on jõuda 2026. aastal asteroid Dimorphoseni, mis on ainuke teadaolev taevakeha, mille orbiiti on inimtegevuse tulemusel muudetud. Dimorphos oli NASA DART missiooni sihtmärk 2022. aastal, mil asteroidile sooritati kineetiline löök, mille tulemusel muutis see oma lennutrajektoori.