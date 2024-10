Kas kosmosest saab «metsik lääs» või suudame kokku leppida? Eestis käinud kosmoseõiguse ekspert selgitab, mis ootab ees

Praegu kehtib rahvusvaheline kokkulepe, mis reguleerib kogu kosmosetegevust – alates orbiitidest kuni Kuu, teiste planeetide ja asteroidideni. Alates 1960ndatest on rahvusvaheliselt kokku lepitud, et kosmost ei saa ükski riik omandada. Eesti on samuti selle kokkuleppe osaline. See tähendab, et ükski riik ei saa kuulutada Kuu, Marsi või mõne asteroidi osaks oma territooriumist. See pole seaduslikult võimalik ja selles on kõik riigid praegu ühel meelel. Seega isegi kui Kuu pinnale püstitatakse lipp, ei tähenda see, et see piirkond kuulub USA-le või Hiinale.