Zooplanktoni sõnum inimestele: sorri - meie teie s***a siiski ei söö

2017. aasta Ameerika Ühendriikide veekvaliteedi ülevaates selgus, et enam kui pooled riigi jõed, lahed ja estuaarid (ehk lehtersuue) olid vähemalt ühes kasutusvaldkonnas ebaturvalised ning mitmel juhul oli süüdlaseks fekaalireostus.

Ameerika Ühendriikides, University of Texas at El Paso (UTEP) läbi viidud uuringu eesmärgiks oli mõista, millised looduslikud tegurid aitavad muuta patogeenid võimetuks inimesi nakatada. Teisisõnu, kui kaua võtab aega, kuni reostunud vesi muutub ilma välise sekkumiseta taas inimesele ohutuks?

Teadlased oletasid, et zooplankton võiks mängida rolli reostunud vee puhastamises, kuna need organismid esinevad loomulikult vees ja võiksid toituda fekaalide mikroorganismidest. See protsess võiks patogeene deaktiveerida ja vett «puhastada».