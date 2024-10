NOBELI PREEMIAD 2024 Nobeli füüsikapreemia anti õppivate masinate tegelikele loojatele

Hopfield kirjeldas võrgu üldist olekut omadusega, mis on samaväärne füüsikas leiduva spinn-süsteemi energiaga; energia arvutatakse valemi abil, mis kasutab kõiki sõlmede väärtusi ja nendevaheliste ühenduste kõikide seoste tugevusi. Hopfieldi võrk on programmeeritud kujutisega, mis suunatakse sõlmedesse, mille väärtus on must (0) või valge (1). Seejärel reguleeritakse võrgu ühendusi energiavalemi abil, nii et salvestatud pilt saab madalaima energiataseme. Kui võrku sisestatakse mõni muu muster, siis kehtib reegel, et sõlmed ükshaaval läbi käia ja selle sõlme väärtuse muutmise korral kontrollida, kas võrgus on madalaim energiatase või mitte. Kui selgub, et energia väheneb, kui must piksel on hoopis valge, muudab see värvi. Seda protseduuri jätkatakse seni, kuni edasisi parandusi pole võimalik leida. Selle punkti saavutamisel on võrk sageli reprodutseerinud algse pildi, mille järgi seda koolitati.