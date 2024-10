Teadlased: pole välistatud, et Marsile lennates tuleb kivimitest toituma hakata

Teadlased ei soovita siiski, et kosmosereisijad peaksid hakkama sõna otseses mõttes kivisid närima.

Idee seisneb selles, et asteroide saab lagundada keemiliste ja füüsikaliste protsesside abil, muutes need kasulikuks bakteritele. Need mikroobid võiksid seejärel asteroidipuru muuta biomassiks, mis suudaks tulevasi astronaute küll toita, kuid ilmselt ei suuda see asendada isu mõne mahlaka burgeri järele.

Biomassi BBQ

See kontseptsioon on inspireeritud USA kaitseministeeriumi uurimusest, kuidas taaskasutada plastmahuteid, milles hoitakse sõjaväe toidupakke, ning muuta need söödavaks. Protsess algab plasti lagundamisega gaasiks ja õliks, kasutades pürolüüsi. Seejärel lisatakse õli bioreaktorisse, kus bakterid muudavad selle toiteväärtuslikuks biomassiks.

Teadlased püüavad sarnasel viisil saada süsinikku asteroididest. Selline idee võib olla rakendatav näiteks Bennu-nimelisel asteroidil. Hollandi VU Amsterdami ülikooli järeldoktor Annemiek Waajen, kes ise selles uurimistöös ei osalenud, kuid on uurinud sama kontseptsiooni, ütles New York Times-ile: Mis juhtuks, kui toidaksime mikroobe värske, puutumatu meteoriidiga?

Kuid enne, kui astronaudid saavad nautida asteroididest saadud «slurryt», on teadlastel veel palju takistusi ületada. Näiteks pole seni teada, kas loodud biomass on mürgine või mitte. Pealegi pole veel selge, kuidas asteroide kosmoses kaevandada.

Tulevikuperspektiiv

See idee on praegu veel kauge tulevik, nentis Waajen. Kuid teadlased ootavad huviga katsete tegemist iseenda peal. Kanadas asuva Lääne-Ontario ülikooli professor ja uuringu kaasautor Joshua Pearce lisas, et ta on juba lubanud olla esimene, kes asteroidimassi proovib. Kui ma ellu jään, saame liikuda edasi magistrantide juurde, naljatas ta.

Kuigi asteroididest toidu saamine kõlab esmapilgul ulmelisena, on see siiski põnev teadusuuringute valdkond, mis võiks tulevikus lahendada toiduprobleemid pikaajalistel kosmosemissioonidel. Enne kui sellest saab reaalsus, on aga vaja veel palju teaduslikke ja tehnoloogilisi läbimurdeid.