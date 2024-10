NOBELI MEDITSIINIPREEMIA 2024 Ambros ja Ruvkun asvastasid rakke peenhäälestvad vidinad – algule ei usknud neid keegi

Meie elundid ja koed koosnevad paljudest erinevatest rakutüüpidest, mille DNA-sse on salvestatud identne geneetiline teave. Need erinevad rakud ekspresseerivad aga ainulaadseid valkude komplekte. Kuidas see võimalik on? Vastus peitub geenide aktiivsuse ülitäpses reguleerimises, nii et igas konkreetses rakutüübis on aktiivne ainult õige – selle raku olemust tagav – geenide komplekt. See võimaldab näiteks lihasrakkudel, soolerakkudel ja erinevat tüüpi närvirakkudel täita oma spetsiifilisi funktsioone. Lisaks tuleb geenide aktiivsust pidevalt peenhäälestada, et kohandada rakufunktsioone meie keha ja keskkonna muutuvate tingimustega. Kui geeniregulatsioonis läheb midagi viltu, võib see põhjustada tõsiseid haigusi nagu vähki, diabeeti või autoimmuunhaigusi. Seetõttu on geenide aktiivsuse regulatsiooni mõistmine olnud paljude aastakümnete oluline eesmärk.