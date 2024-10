Füsioloogia- ja meditsiinipreemia said mikro RNA avastajad ja selle rolli kindlakstegijad

Ambros ja tema kolleegid leidsid, et lin-4 ei kodeerinud ootamatult regulatoorset valku. Selle asemel tekkisid mõned väikesed, 22 ja 61 nukleotiidi pikkused RNA molekulid, mida Ambros nimetas lin-4S-ks (lühikeseks) ja lin-4L-ks (pikaks). Järjestuse analüüs näitas, et lin-4S oli osa lin-4L-st: ennustati, et lin-4L moodustab tüve-silmusstruktuuri, kusjuures lin-4S sisaldub ühes harus, 5'-käes. Lisaks avastas Ambros koos Gary Ruvkuniga (Harvard), et lin-4S oli osaliselt komplementaarne mitme järjestusega LIN-14 valku kodeeriva messenger-RNA 3' transleerimata piirkonnas. Ambros ja tema kolleegid oletasid, et lin-4 võib reguleerida LIN-14, sidudes lin-4S nende järjestustega lin-14 transkriptis teatud tüüpi antisenss-RNA mehhanismis.



2000. aastal iseloomustas Ruvkuni labor teist C. elegansi väikest RNA regulaatormolekuli let-7 ja see leiti olevat paljudes liikides, sealhulgas selgroogsetes, säilinud. Need avastused kinnitasid, et Ambros oli tegelikult avastanud konserveeritud funktsioonidega väikeste RNA-de klassi. Neid molekule tuntakse nüüd mikroRNA-na . Ambros valiti Ameerika Ühendriikide Riiklikku Teaduste Akadeemiasse 2007. aastal. 2011. aastal valiti ta Ameerika Kunstide ja Teaduste Akadeemia liikmeks

Gary Bruce Ruvkun Foto: Stephen Lam

Gary Bruce Ruvkun on sündinud märtsis 1952, Berkeley , Californias. Ta on Ameerika Ühendriikide molekulaarbioloog Massachusettsi üldhaiglast ja geneetikaprofessor Harvardi meditsiinikoolis Bostonis . Ruvkun avastas mehhanismi, mille abil lin-4 , esimene VictorAmbrose avastatud mikro RNA (miRNA) reguleerib valkude sünteesi RNA abil. Need miRNA avastused näitasid RNA regulatsiooni uut maailma enneolematult väikeses mõõtkavas ja selle regulatsiooni mehhanismi. Ruvkun avastas ka vananemise ja ainevahetuse reguleerimisel palju insuliinitaolise signaalimise tunnuseid. Ta valiti Ameerika Filosoofiaseltsi liikmeks aastal 2019.

​Tänaseks on avastatud tuhandeid miRNA molekule, mis reguleerivad orgamisides valgusünteesi.

Alates 2000. aastast on Ruvkuni labor koostöös Maria Zuberiga MIT-is , Chris Carriga (praegu Georgia Techis) ja Michael Finneyga (praegu San Francisco biotehnoloogiaettevõtja) välja töötanud protokolle ja instrumente, mis suudavad DNA ja RNA molekule tuvastada teistel planeetidel. Maaväliste genoomide otsimise projekt ehk SETG on välja töötanud väikese instrumendi, mis suudab määrata DNA järjestusi Marsil (või mõnel muul planeedi kehal) ja saata nendes DNA järjestuste failides sisalduv teabe Maale, et võrrelda seda Maa eluga.