Vaata, milline on Iisraeli kaitsekupli ülesehitus

Välimine kiht: Arrow 2 ja 3

Iisraeli kaitsesüsteemi välimine kiht, tuntud kui Arrow 2 ja 3, on loodud spetsiaalselt pikamaa ballistiliste rakettide tõrjumiseks. Need süsteemid püüavad raketid kinni juba enne, kui need Maale naasevad – Maa atmosfäärist väljaspool ehk kosmoses.

Keskmine kiht: David's Sling

Teine kaitsekiht kannab nime David's Sling ehk Taaveti Ling. Selle ülesanne on alla tulistada raskemaid rakette ja taktikalisi ballistilisi rakette, mille tegevusraadius on kuni 300 km. Taaveti Ling pakub kaitset nende ohtude eest, mida välimine kiht ei suuda kinni püüda.

Raudkuppel (Iron Dome). Foto: Wikimedia Commons / IDF

Sisemine kiht: Raudkuppel

Kaitsesüsteemi keskmes on Raudkuppel (Iron Dome), mis on kõige tuntum ja enimkasutatud osa. Alates selle kasutuselevõtust 2011. aastal on see tabanud tuhandeid lühimaa rakette, mida Hamas ja teised Palestiina relvarühmitused on Iisraeli suunas tulistanud. Raudkuppel on spetsiaalselt loodud kaitsma lühimaarakettide ja suurtükimürskude vastu, pakkudes suurt tõhusust tiheasustusega alade kaitsel.

USA toetus ja täiendav rahastus

Pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakut on Bideni administratsioon pakkunud Iisraelile täiendavat sõjalist rahastust, et tugevdada veelgi nende kaitsevõimekust. See mitmekihiline süsteem on näide kõrgtehnoloogilisest lahendusest, mille eesmärk on kaitsta tsiviilisikuid ja strateegilisi objekte mitmesuguste rünnakute eest.

Iisraeli raketid (ülalt alla): Raudkupli (Iron Dome) rakett, Stunner (Taaveti Lingi ehk David's Sling rakett), Derbi ja Python 5. Raudkuppel on spetsialiseerunud lühimaarakettidele, Taaveti Ling keskmaa ja taktikalistele ballistilistele rakettidele, Derbi ja Python 5 aga on õhk-õhk tüüpi raketid, mida kasutatakse lahingulennukite relvastuses. Foto: Wikimedia Commons / Amos Ben Gershom

Raketi- ja droonirünnakud