Teadlased: delfiinid siiski naeravad, samadel põhjustel, miks inimesedki

Palagi selgitas, et esimesi videoid vaadates said nad aru, et delfiinid tegid mängu ajal pikalt avatud suu liigutusi, mida nad ei täheldanud üheski teises olukorras. See ajendas neid teemat põhjalikumalt uurima.

Delfiinide kommunikatsioon on üldiselt väga mitmekesine. Teadlased on leidnud, et neil on üks loomariigi keerulisemaid häälitsussüsteeme, mis sisaldab kõrgsageduslikke vilesid sotsiaalseks suhtlemiseks ja teiste delfiinide tuvastamiseks. Need häälitsused on eriti olulised, kui delfiinid liiguvad häguses vees. Kuid kui nad on üksteisele lähemal ja vesi on selge, pöörduvad delfiinid pigem visuaalse suhtlemise poole, muutes näoilmed oluliseks kiireks kahepoolseks suhtlemiseks, rõhutas Palagi.