NASA sai pildile ennenägematult detailse pildi Maa kiirgusvööndist

Kui ESA Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) 2024. aasta augustis Kuust ja Maast mööda sõitis, kasutas missioonimeeskond võimalust katsetada kosmoselaeva pardal olevaid arvukaid teadusinstrumente. Selle infograafika keskel on kujutatud kõigi aegade teravaim pilt Maa magnetvälja püütud laetud osakestest koosnevast pilvest, samas kui lisatud joonistel on näidatud möödasõidu marsruudil tuvastatud kõrge energiaga ioonide ja elektronide mõõtmisandmed.

NASA on avaldanud seni kõige selgemad pildid Maa magnetosfääri kiirgusvööndist. Üllatuslikult ei olnud seda saavutust võimaldanud kosmosesond JUICE mõeldud ainult Maad kaitsva kiirgusvöö üksikasjalikuks uurimiseks – see on tegelikult osa mitmeaastasest teekonnast Jupiterile.