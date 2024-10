Leiti üle 3700 aasta vanune puunott - teadlased avastasid uue viisi süsiniku talletamiseks

Zeng lisas, et kogu inimkonna ajaloo jooksul on maetud lugematu hulk puidust kirste. Kui paljud neist on säilinud? Ta tõi välja, et sajandite või aastatuhandete jooksul säilimiseks on vajalikud õiged tingimused.

Quebeci põllumajanduse, kalanduse ja toiduainete ministeerium määras süsiniku dateerimise abil kindlaks, et palk tekkis umbes 3375 aastat tagasi, umbes samal ajal, kui inimesed hakkasid Euraasias katsetama pronksi valmistamist, natuke enne tolle tsivilisatsiooni salapärast kokkuvarisemist. Teadlased leidsid, et võrreldes tänapäevaste kadakatega oli see iidne palk säilitanud peaaegu kogu oma algse süsiniku.

Selle erakordselt hea säilimise võti oli kohalik savipinnas, mis mattis palgi täielikult maa sisse. Tegelikult oli savi nii tihe, et palgile ei pääsenud ligi seened, putukad ja isegi hapnik, et lagunemisprotsessi algatada.

Professor Ning Zeng seisab Baltimore'i linnavalitsuse puidujäätmete kogumispunktis Camp Smallis, kus ta on saanud palke oma kliimamuutuste leevendamise eksperimentide jaoks. Foto: Marylandi ülikool

Siiski ei tähenda see, et peaksime hakkama nüüd massiliselt palke maasse matma. Metsades olevad langenud ja elutud puud on olulised loodusliku lagunemise protsessis ja pakuvad vajalikku elupaika ja toiduvaru paljudele liikidele. Samuti on enamik puid, mida maetakse puidu hoiustamise eesmärgil, kahjustatud tulekahjudes või putukate rünnakute tõttu ega ole enam muul moel kasutuskõlblik.

Zeng rõhutab, et palgikeste matmine ei ole asendus süsinikuheidete vähendamisele, kuid vähemalt see hästi säilinud palk kaugest minevikust näitab, et inimkonnal on üks väärtuslik meetod kliimakriisi vastu võitlemisel.