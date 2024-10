AK Krooniliste haiguste alistamiseks tuleb esmalt võita rasvumine

«Meditsiiniradadel kõndides olen näinud palju terviseprobleeme, mille korral ei saa olukorda palju parandada. Üks mu erialane fookus on südamepuudulikkus, mis on sageli rasvumise tagajärg,» ütleb Wicks. Kui südamelihas on muutunud jäigaks, on õige sekkumisaeg juba mööda lastud, nendib ta. Ravi seisneb olukorra leevendamises ja elukvaliteedi parandamises. «Ent kui nad ei oleks rasvunud, siis ei olekski neil südamepuudulikkust. Olen elus mõistnud, et oled see, mida sööd, ja ennetus on parem kui ravi,» sõnab Wicks. Seda oli kombeks öelda juba ta emal.