Sootuks teistsuguse musta kulla kaevurid tegutsevad nii Mustamäel kui Maardus

Suurem tootmine tähendaks ettevõtte plaanides seda, et tuleb kasutusele võtta suuremad reaktorid. Ehk suurema tootmishoone sisse ei tuleks rajada sadu samu väiksemaid reaktoreid, vaid loogiline samm nii investeeringu mõttes kui energiakokkuhoiu mõttes on reaktorid suuremaks teha.

Laboris oli katseteks kasutusel 1. põlvkonna reaktor, Iru jaama kõrval asuvas tootmises on aga kasutusel konteinerisuurune gen2 reaktor, kuhu kõrvale asutakse rajama juba järgmise 3 ja 4 astme reaktoreid, mis on igaüks eelmise põlvkonna omast kümme korda suuremad. Tootmismahtudesse arvestatult tähendab see seda, et kui täna suudetakse toota 2,7 tonni grafiiti aastas, siis järgmise põlvkonna reaktoriga juba 27 tonni aastas, ülejärgmisega omakorda kümme korda suuremas mahus ja nii edasi. Eesmärk on aastaks 2030 rajada tehas, mis toodab 60 000 tonni süsinikmaterjale aastas ja kasutab ära üle 200 tuhande tonni CO₂-e. Selliste mahtudega on võimalik teha juba üsna korralik kogus akusid. Täpsemalt piisaks sellest 600 000 autoaku valmistamiseks. Täna toodetakse maailmas 14 miljonit elektrisõidukit aastas ja see on pigem kasvamas. Ettevõtluse jaoks justkui väga libe ja lootustandev minek. Tõsi, samalaadseid konkurente on UP Catalystil nii mõnigi, mistõttu paljud küsimused jäävad ka arusaadavalt vastuseta.

Süsinikmaterjalide loomisega seotud uurimissuunad.

Vastab California Ülikool Berkeleys külalisteadur Sander Ratso.

Sander Ratso Foto: Aron Urb

Millist uurimissunda pead ise kõige perspektiivikamaks?

TEM-TA96 projekt on fokusseeritud küll väiksemas skaalas, aga suurema väärtusega produktide (dopeeritud süsiniknanomaterjalid ja -komposiidid) sünteesiprotsesside väljatöötamisele. Eelnevast tööst nutikate energiatehnoloogiate alal on meil teadmine olemas, millised omadused ja struktuurid on soovitavad näiteks kütuseelementides ja akudes elektroodidena kasutataval süsinikul. Kombineerides neid teadmisi CO₂ elektrolüüsiga, saame disainida oma produktid spetsiifiliste seadmete jaoks, mis annab neile oluliselt suurema väärtuse kui on puhtal süsinikul. Põhilised elemendid jäävad tehnoloogial samaks (CO₂ lähteainena, sulasool reaktsiooni keskkonna ning süsinikul põhinevad materjalid produktina), aga sünteesi- ja järeltöötluse protsessid ja ka reaktori geomeetria on küllaltki erinevad sellest, mida teeb UP Catalyst.

Isiklikult peangi kõige perspektiivikamaks sellist kõrgema väärindamise suunda: kaevandatud ja ka sünteetilise grafiidi hindadega on raske konkureerida (küll on omaette küsimus, kui sotsiaalselt aktsepteeritav on nende meetodite CO₂ jalajälg). Kui aga on võimalik toota CO₂-st materjal, mis on juba märgatavalt paremate omadustega, siis olukord muutub. Sarnane olukord valitseb kütuselementide vallas.

Hetkel on meie töörühmas CO₂ suunal 2 projekti:

1) EAG271 «Süsihappegaasist dopeeritud süsiniknanomaterjalide sünteesi skaleerimine», mida juhib Kätlin Kaare ja milles üritame mõne spetsiifilise dopeeritud produkti sünteesi teha juba suuremas skaalas ning uurime Enefiti suitsugaasi lisakomponentide (nagu SO₂ ja NO) mõju sünteesiprotsessile ja produktidele. Plaanis on ka suitsugaasi otsene kasutamine CO₂ allikana.

2) PUTJD1233 «CO₂ sulasoolades lõhustamine», mida ma hetkel täitmas olen. Selle projekti eesmärk on välja töötada uusi meetodeid CO₂ elektrolüüsi protsessi uurimiseks, et paremini kirjeldada süsiniku moodustumist ja reaktorikomponentide korrosiooni. Praeguseks on olemas kaks meetodit: elektrokeemiline meetod elektrolüüdi (ehk sulasoola) sisalduse jälgimiseks, ning spektroelektrokeemiline meetod nii süsiniku osakeste reaalajas moodustumise kui ka materjali omaduste spektroskoopiliseks jälgimiseks. Kuna nende meetodite võimekuse edasi arendamiseks on esitatud ka uus projektitaotlus, mille tulemusi aga veel kinnitatud pole, siis ma neid siin täpsemalt veel ei kirjeldaks.