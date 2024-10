Päike möllab taas – Maal on oodata virmalisi, ka meie kandis

Võimas X9.0 tugevusega purse toimus otse päikeseketta keskel, mis on kõige võimsam purse alates 2017. aastast, kui Päike vallandas X11.88 tugevusega purske. Veelgi tähelepanuväärsem on asjaolu, et sellele purskele järgnes kroonimassi plahvatus (CME), mis on suunatud otse Maa poole.

See on teine X-klassi purse tänavu oktoobris ja mõlemad pärinevad aktiivsest päikeselaigust, mida nimetatakse AR 3842. Tegu on kõige tugevama purskega viimase seitsme aasta jooksul, olles samas üks 20 võimsaimast purskest, mida on tänaseni registreeritud. Päike on hetkel oma 11-aastase aktiivsustsükli tipus, mis toob kaasa igapäevaseid purskeid juba 2022. aasta algusest. Enamik purskeid on väiksemad plahvatused, kuid X-klassi pursked, nagu äsjane X9.0, on kõige võimsamad.

AR 3842 – keeruline päikeselaikude piirkond

Purse pärines päikeselaigust AR 3842, millel on keeruline magnetiline konfiguratsioon, mida klassifitseeritakse kui «Beta-Gamma-Delta». Päikeselaigud on kohad Päikesel, kus magnetväli on ajutiselt tugevam. Need on sageli magnetiliselt keerulised piirkonnad, kus vastassuunalised magnetväljad võivad põimuda, murduda ja taasühineda, vabastades tohutul hulgal energiat, mida nimetataksegi päikesepurskeks.

Beta-Gamma piirkonnad sisaldavad vastandliku polaarsusega tsoone, mis ei ühendu kergesti. Delta-tsoonides on vastandliku polaarsusega piirkonnad kokku surutud väiksemasse ruumi, mis suurendab intensiivse ja korduva tegevuse tõenäosust. Seda oleme ka AR 3842 puhul näinud. 1. oktoobril vallandas see X7.1 purske ja seejärel veelgi võimsama X9.0 purske.

V9.0 klassi purse pärines AR 3842 päikeselaigust. Foto: NASA/SDO

Päikesepursked ja Maa