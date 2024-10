VAATA ISE See droon lendab nagu nahkhiir

Biorobootika rakendused

Teadlased on sageli kasutanud loodust inspiratsioonina, et lahendada tehnilisi väljakutseid. Näiteks on varasemad linnust inspireeritud nelikopterid kasutanud kulli sarnaseid küüsi ja varbaaluseid padjakesi, et haarata servadest ja maanduda sujuvalt peaaegu kõikjal. Samuti on teadlased arendanud roboteid, mis on inspireeritud pikajalgsetest ämblikest, prussakatest, koertest ja ammu väljasurnud mereloomadest. Kõigil neil juhtudel on looduse loomulik liikumise ja funktsiooni elegants aidanud lahendada reaalse maailma probleeme.