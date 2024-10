LAUSA IME Keha saab muuta läbipaistvaks ja vahetult vaadelda, mis seal sees toimub

See läbimurre on avanud uusi võimalusi nii bioloogilistes uuringutes kui ka meditsiinilises kuvamises. Kuidas nad seda saavutasid ja kas see võiks kunagi viia inimeste nähtamatuks muutmiseni?

Valguse ja naha saladused

Tavaliselt näeme esemeid seetõttu, et valgus peegeldub nende pinnalt, võimaldades silmadel näha kuju ja värve. Kuid eluskoe, näiteks naha, puhul on olukord keerulisem, kuna see koosneb veest, valkudest ja lipiididest (rasvadest), mis murravad valgust erinevate nurkade all. See tähendab, et nahk hajutab valgust, piirates, kui sügavale kehasse me ilma kirurgilise operatsiooniga keha avamata näha suudame.