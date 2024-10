Tehisaru abil avastatati Peruu kõrbest sadu ennenägematuid objekte

Jaapani teadlased avastasid tehisintellekti abil 303 seni teadmata geoglüüfi, lisades need juba teadaolevatele 430 joonisele. Need avastused muudavad piirkonna teadlaste jaoks veelgi põnevamaks ning tõmbavad ka turistide tähelepanu. Uurimisrühm loodab, et uus AI-le tuginev meetod suudab aidata leida veel sadu avastamata geoglüüfe.

Need joonised loodi 200 eKr kuni 700 pKr aastatel Nazca kultuuri ja võimalik, et eelnenud Paracase kultuuri ajal. Mõned neist laiuvad kuni 366 meetri ulatuses. Uus uurimus, mis avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences, kirjeldab, kuidas teadlased kasutasid IBM-i tehisintellekti, et tuvastada droonikaadrite abil vaevu nähtavad jooned. Uued leiukohad kinnitasid kohapealsed eksperdid.

Foto: Masato Sakai et al.

Uuringu kaasautor Yamagata ülikooli professor Masato Sakai ütleb, et tehisintellekti kasutamine võimaldas geoglüüfe kaardistada kiiremini ja täpsemalt. Kuue kuu pikkune uuring andis tulemusi 20 korda kiiremini kui seni kasutatud meetodid. Varasematel aastatel võttis töö aega kolm kuni neli aastat, kuid nüüd tehakse see ära paari päevaga.

Nazca joonised: ebatavalised avastused

Nazca joonised on nende avastamisest alates olnud mõistatus. Geoglüüfid, mis katavad umbes 390 ruutkilomeetri suurust ala, kujutavad loomade, taimede ja inimeste motiive ning abstraktseid kujutisi, sealhulgas kuulsat «astronaudi» figuuri. Need suurejoonelised joonised on UNESCO maailmapärandi nimekirjas alates 1994. aastast. Peruus on need saanud suurteks turismiatraktsioonideks.

Astronaudi geoglüüf. Foto: Masato Sakai et al.