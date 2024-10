Kust see kummaline eluvorm Maale tuli – loe, mida teevad hiigelviirused

See megaviirus eraldati veeproovist, mille kogusid 2010. aasta aprillis Tšiili rannikul Las Cruces'i merejaama lähedalt Jean-Michel Claverie ja Chantal Abergel struktuuri- ja genoomiinformatsiooni laborist.

Hiidviirused, hüüdnimega «giirused» (tulet. giant viruses), on erakordselt suured ja sisaldavad kuni 100 korda rohkem geneetilist materjali kui tavalised viirused, olles isegi suuremad kui mõned bakterid. Teadusele peaaegu tundmatud kuni 21. sajandi alguseni, on need viirused nüüdseks avastatud kui olulised tegurid, mis mõjutavad omal moel elu Maal.