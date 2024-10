Selle karihiire süda lausa suriseb puhkeolekus (17 lööki sekundis!) – nüüd teatakse, kuidas see võimalik on

Joyce, kes töötab nüüd Hispaanias asuvas Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), selgitab: Avastasime, et südame valgu oluline osa, mis reguleerib südame lõõgastumisaega, puudub karihiirtel ja nendega lähedalt seotud muttidel. See evolutsiooniline eripära eemaldab püsivalt südame lõõgastumisel pidurid, võimaldades nende südametel palju kiiremini lüüa.

Puuduv DNA piirkond

See valk mängib olulist rolli südame võimes siduda kokkutõmbumisel kaltsiumiioone. Kaltsiumiioonid on vajalikud südamelihase kokkutõmbumiseks ja on seega südame talitluseks kriitilise tähtsusega.

Teistel imetajatel sisaldab see valk kahte spetsiifiliselt seriini nimelist aminohapet, mis ajutiselt muutuvad, kui südant stimuleerivad hormoonid, näiteks adrenaliin, mis eritub stressi või füüsilise aktiivsuse ajal. See muudatus aitab südamelihastel pärast kokkutõmbumist kiiremini kaltsiumiioone vabastada, võimaldades südamelihasel kiiremini lõõgastuda ja andes südamele rohkem aega löökide vahel verega täitumiseks. Karihiirtel on aga toimunud evolutsiooniline muutus. Nende ammusel esivanemal inaktiveerus DNA piirkond, mis kodeeris neid kahte seriini osa südaelihase valgus. See tähendab, et valk töötab alati nagu oleks see adrenaliini poolt aktiveeritud, isegi puhkeolekus, võimaldades karihiirtel saavutada nende äärmiselt kõrge südame löögisagedus, selgitab praegu Manitoba ülikoolis Kanadas töötav professor Campbell.