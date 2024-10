Droonid teevad vihmametsades seda, mida teadlased muul moel ei suudaks

Keskkonna DNA ehk eDNA analüüs on viimasel ajal muutunud populaarseks vahendiks, et teha kindlaks, millised loomad mingis piirkonnas elavad. Loomad jätavad oma elukeskkonda bioloogilist materjali, nagu väljaheited ja nahad või kestad, mis kannavad nende geneetilist teavet. Kui koguda ja analüüsida proove veest, pinnasest või isegi õhust, saab tuvastada, milliste liikide DNA-d proovis esineb ning sellest saab järeldada, millised loomad selles keskkonnas viibivad.

Viimastel aastatel on eDNA analüüsi kasutatud mitmesuguste eesmärkide saavutamiseks – alates putukate elurikkuse hindamisest kuni Loch Nessi koletise otsinguteni . Eelmisel aastal kasutasid Šveitsi teadlased Zürichi teadusinstituudist ETH Zurich seda tehnikat, et uurida, millised liigid elavad kõrgel vihmametsa võrades.

Selleks töötas ETH Zurich meeskond välja nelikopteri ( quadcopter ), mille allosas olid kleepuvad ribad. Kui droon maandus oksadele, kandus oksal olev geneetiline materjal ribadele ja seda sai hiljem analüüsida. Kuigi see meetod oli palju kiirem ja ohutum alternatiiv bioloogide puulatvadesse saatmisele, oli siiski oht, et droon või puud saavad võimalike kokkupõrgete tõttu kahjustada. Lisaks sai proove koguda vaid nende okste pealt, kuhu droon maanduda suutis.

Siin tulebki mängu uus süsteem

ETH Zurich doktorant Steffen Kirchgeorgi juhitud meeskond arendas välja uuendusliku süsteemi, mis kasutab lapikust kangast valmistatud kettakujulist sondi, mida vintsi ja trossi abil nelikopteri kere alt alla saab langetada. See sond, mis meenutab kohvifiltrit ja millele on jäikuse tagamiseks lisatud klaaskiust ribid, laskub aeglaselt puulatvade vahele, puudutades seejuures puuoksi ja lehti. Kui sond on kogunud piisavalt geneetilist materjali, tõmmatakse see uuesti üles ja droon naaseb oma baasi, kus kogutud proovid analüüsitakse.