Juba sel kuul läheb NASA Europale elu otsima

Europa Clipperi nimi tuleneb 19. sajandi kiirkaubalaevadest, kuid NASA jaoks on sel teine tähendus. Kosmoselaev ei jää tiirlema ümber Europa, vaid kasutab Jupiteri orbiiti, et sooritada 44 möödalendu Europast, et vältida Jupiteri tugevat radiatsioonivälja, mis kahjustaks laeva elektroonikat. Seda vältides oleks tagatud Clipperi mitmeaastane töövõime.

Europa on väiksem kui Austraalia, kuid selle jääkoore all peitub ookean, mis võib olla 80–100 km sügav – palju sügavam kui ükski Maa ookean. NASA varasemad missioonid, sealhulgas Voyager ja Galileo, on andnud olulisi tõendeid selle ookeani olemasolu kohta, sealhulgas sooja, soolase vee liikumisest jää all. Galileo leidis, et Europa ookean võib sisaldada kaks korda rohkem vett kui Maa ookeanid kokku. Hubble'i teleskoop avastas ka, et Europa atmosfääris on hapnikku ning 2013–2017 täheldati veeauru purskeid.