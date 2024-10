See on üüratu energiamasin, mis töötab tõusu-mõõna elektriks muutes

Mõrtsukvaalad turbiini juures

Lisaks merelindudele kohtasid teadustöö autorid ühe drooniuuringu ajal ka mõrtsukvaalasid, mis läbisid turbiini ala, mis näitab, kui oluline on selliste aspektide arvestamine.

Üks maailma võimsamate loodete aladel, kus voolud võivad ületada 4 meetrit sekundis, on okeanograafiliste uuringute läbiviimine nii põnev kui ka väljakutsuv. Andmete kogumine nendes tormistes keskkondades on siiski hädavajalik, et lahendada mõningaid keerukusi, millega loodete energiatööstus täna silmitsi seisab. Turbiinide optimaalne paigutamine kitsastesse kanalitesse, mida ümbritsevad saared, on keeruline ülesanne, kuid uudsed uurimismeetodid andsid siiski kindlaid teadmisi, kuidas need toimivad, selgitas vanemteadur Lilian Lieber.

Looded on usaldusväärsemad kui päike ja tuul

Loodete energia on siiski vaatamata probleemidele üks usaldusväärsemaid puhta energia allikaid, sest erinevalt tuulest ja lainetest on need regulaarsed ja prognoositavad. Turbiinid, mis on kavandatud loodejõu ärakasutamiseks merepinna lähedal, toimivad nagu veealused tuuleveskid ja muundavad liikuva vee kineetilise energia elektriks.

Kuna vesi on üle 800 korra tihedam kui õhk, toodavad need turbiinid rohkem energiat kui sama suurusega tuuleturbiinid.

Tulevikus on oodata, et Ühendkuningriigis paigaldadatakse palju rohkem seadmeid, varasemate uuringute järgi (2019. aastast) võiks loodete energia katta isegi kuni 11% Ühendkuningriigi aastasest elektritarbimisest.

O2 loodevoolu ajal töös: kuna vesi on 800 korda tihedam kui õhk, siis suudavad loodegeneraatorid rohkem energiat toota kui tuugenid. Foto: Orbital marine Power