Amazonas kuivab ajaloo rängimas põuas ja selles pole midagi head

Solimões, üks kahest suurimast Amazonase lisajõest, on langenud kriitilisele tasemele, jättes jõeäärsed külad ilma toidust, veest ja transpordist. Manacapuru juures, umbes 100 km kaugusel Manausest, kus Solimões ühineb Rio Negroga, mõõdeti jõe sügavuseks vaid 3 meetrit – 11 cm madalam kui eelmine rekordmadal, mis registreeriti 25. oktoobril eelmisel aastal.

Kuna veel peaaegu kuu aega on jäänud, enne kui tulevad vihmad ja lõpetavad kuivaperioodi, on oodata, et Peruu Andidest alla voolava Solimõesi veetase langeb lähinädalatel veelgi, mis süvendab jõeäärsete kogukondade kriisi. Külad on jäetud isolatsiooni, sest nad on madala veetaseme tõttu ilma transpordivahenditest. Ilma paatideta on puudus toiduvarudest ja, mis veelgi tähtsam, joogiveest.

Solimõesi jõesäng on muutunud tohutuks liivarannaks, mida kohalikud peavad läbima, kandes kuuma päikese all toidukotte. Foto: Bruno Kelly

Paljastunud jõesäng on muutunud tohutuks liivarannaks, mida kohalikud peavad läbima, kandes kuuma päikese all toidukotte. «See on väga raske. Iga päev peame selle pika teekonna läbi tegema ja oma asju tassima,» rääkis noor naine Taciara Souza Oliveira.

Paljud paadid on jäänud jõesängi kinni, mõned isegi väikestesse veeloikudesse. «Põud on halb ja muutub aina hullemaks. Kuiva hooaja lõpuni on veel kuu aega. Me peame tegema selle ohverduse, et koju pääseda,» ütles jõeäärne elanik Manuel de Castro.

Veel peaaegu kuu aega on jäänud enne vihmaperioodi algust, mis tähendab, et Solimõesi veetase võib veelgi langeda, süvendades jõeäärsete kogukondade kriisi. Foto: Bruno Kelly

Kalapüük, mis on peamine valgulise toidu allikas jõeäärsetele kogukondadele ja vihmametsa põlisrahvastele, on samuti tõsiselt mõjutatud. Kalad on kadunud ning paljud vee-elukad surevad elamiskõlbmatus madalas ja soojas vees.

Keskkonnakaitsjad hoiatavad, et kliimamuutused ja globaalne soojenemine kuivatavad Amazonase piirkonna jõgesid ning viivad enneolematute metsatulekahjudeni, mis hävitavad kuivanud taimestikku.