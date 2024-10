Pärast Notre-Dame'i põlengut leidsid arheoloogid kiriku põranda alt midagi ootamatut

Arheoloogid jõudis järeldusele, et jäänused kuuluvad du Bellayle, võttes arvesse jäänuste vanust, haigusi ja et du Bellay oli kirikusse maetud oma onu kõrvale. Du Bellay võidi oma lõplikku matmispaika ümber paigutada pärast tema teoste täielikku avaldamist 1569. aastal.

1230. aasta paiku ehitatud ja 18. sajandi alguses lammutatud Notre-Dame'i jubée ehk kantsel on samuti olulise tähelepanu all. Varem oli teada vaid käputäis fragmente, mis leiti Viollet-le-Duci tööde käigus, kuid 2022. aastal avastati üle 1000 fragmendi. Nendest üle 700 on säilitanud oma algse värvi ja viimistluse. Need kujutavad 13. sajandi religioosseid tegelasi ja arhitektuurseid elemente.