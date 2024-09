Just nendes ekstreemsetes kohtades Maal testitakse reise teistele planeetidele

Välitestid mängivad võtmerolli, et testida kõiki süsteeme, riistvara ja tehnoloogiat, mida on vaja Artemis missioonide edukaks läbiviimiseks, selgitas välitesti direktor Barbara Janoiko. NASA teadustöötaja Cherie Achilles lisas, et see simulatsioon võimaldab harjutada geoloogiat kaugjuhtimisega reaalajas.