Enneolematu katse: Arktika taaskülmutamine õnnestus

Thwaitesi liustik, mille suurus on ligikaudu võrdne Suurbritanniaga, on üks kiiremini muutuvatest liustikest maailmas. Selle sulamine võib tõsta merepinda kuni 65 cm, mis mõjutaks sadu miljoneid inimesi. Viimase kümnendi jooksul on Thwaitesi ja naabruses asuvate liustike merejää vool kahekordistunud, andes oma osa globaalsele merepinna tõusule, mis on praegu 4,6 mm aastas.

Thwaitesi liustik on eriti haavatav, kuna selle jääkiht toetub merepinnast sügavamal asetsevale alusele, mis kaldub allapoole Lääne-Antarktika südamesse. Teadlased, kes on seda liustikku jälginud alates 2018. aastast, on mures, et selle liustiku taandumine võib lähitulevikus veelgi kiireneda.

Tehnoloogia ja katsetused pakuvad lootust

Teadlased kasutavad nutikaid tehnoloogiaid, sealhulgas veealuseid roboteid ja uusi lähenemisviise jäävoolu ja liustike murdumise modelleerimiseks, et paremini mõista protsesse, mis mõjutavad Thwaitesi liustiku taandumist.

Samas annab lootust Arktikas toimuv katse merejää uuesti külmutamise asjus. UK idufirma Real Ice viis hiljuti läbi välikatseid, mille käigus pumbati merevett jääpinna peale, paksendades jääd 25 cm võrra. Katsete eesmärk on tõestada, et jää paksendamine võib aidata säilitada ja taastada Arktika merejääd, mis on hädavajalik nii jääkarude elupaikadele kui ka kohalikele inuiti kogukondadele.

Teadlased loodavad, et kui merejää kosutamise tehnikaid saaks kasutada suuremas ulatuses, võiks see pakkuda lisaaega kliimamuutuste mõju leevendamiseks ning aidata vältida suuremaid ökoloogilisi ja sotsiaalseid tagajärgi.