NEW SCIENTIST Kuidas saavutada tervist toetav oomega-3 ja oomega-6 tasakaal?

Kokkusattumus viitab seosele. Kui aga rääkida põhjuslikust seosest oomega-6 ja põletikuliste seisundite vahel, on inimuuringute tulemused erinevad.

2018. aasta ülevaatlikus artiklis jõudsid Calder ja Jacqueline Innes, toona samuti Ühendkuningriigi Southamptoni ülikoolist, järeldusele, et «tervetel täiskasvanutel läbiviidud uuringud on näidanud, et ARA või LA suurenenud tarbimine ei suurenda paljude põletikumarkerite kontsentratsiooni» ja et «epidemioloogilised uuringud on isegi näidanud, et ARA ja LA võivad olla seotud põletiku vähenemisega.»

Calder ütleb, et üks põhjus, miks tulemused on ebaselged, on see, et meie rakud sisaldavad juba nii suures koguses ARA-d, et täiendav tarbimine ei avalda tõenäoliselt mõjuta. «Mõte seisneb selles, et oomega-6-sid peetakse kahjulikeks ja te saate selle teoreetiliselt väga lihtsalt kaardistada, kuid kui vaadata inimeste andmeid, siis see ei näe päris nii välja,» ütleb ta. «Kui annate inimestele toidulisandite kaudu rohkem LA-d, ei suurenda te ARA-d nende membraanides, kuid võib-olla on see sellepärast, et nad on juba küllastunud.»

Tõendid oomega-3 kasuliku rolli kohta on palju tugevamad. «Selge on see, et kui suurendate EPA ja DHA tarbimist ning vähendate ARA kogust rakumembraanides, vähendab see põletikku,» ütleb Calder.