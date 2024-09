Teadlased leidsid, et piirkonna ebatavaline geoloogia koos kliima soojenemisega käivitas protsessi, mille käigus vabanes igikeltsas sisalduvast metaanhüdraadist gaasiline metaan. Cambridge'i ülikooli keemiainsener Ana Morgado, kes on uuringu kaasautor, selgitas, et sellise nähtuse tekkimist võimaldavad väga spetsiifilised geoloogilised tingimused. Tegu on nišinähtusega, mis on seotud ainult konkreetse piirkonnaga.

Igikeltsa plahvatuste juhtum

Jamali poolsaar on tasase pinnamoega maatükk, mis ulatub Venemaa põhjaosas Kara merre. Esimene kraater, mille läbimõõt oli ligikaudu 70 meetrit, avastati seal 2014. aastal. Järgneva kümnendi jooksul leiti kraatreid nii Jamali kui ka lähedalasuvalt Gõdani poolsaarelt.

Varasemad teooriad pakkusid kraatrite tekkepõhjuseks maa all sulava igikeltsa tõttu koguneva metaani või kraatrite lähedust maagaasivarudele. Uuringu autorid jõudsid aga järeldusele, et pelgalt igikeltsa sulamine ei oleks piisav plahvatusliku metaanivabanemise põhjustamiseks. Uus selgitus viitab sellele, et pinnase soojenemine põhjustab sügaval maa all kiire surve muutuse, mis vallandab plahvatusliku metaanigaasi.

Jamali poolsaarel asuv mõistatuslik kraater. Foto: iStock/AleksandrLutcenko

Osmootilised jõud tekitavad plahvatusi

Teadlased lahendasid mõistatuse, alustades küsimusest, kas plahvatused põhjustas füüsikaline või keemiline protsess. Hispaania riikliku uurimisnõukogu geofüüsik Julyan Cartwright märkis, et plahvatuse tekkeks on kaks võimalust: kas keemiline reaktsioon või füüsikaline rõhu kasv. Cartwrighti selgitusel on plahvatuse tekkeks ainult kaks võimalust. Kas toimub keemiline reaktsioon, nagu dünamiidi plahvatus, või pumpate oma jalgratta rehvi, kuni see lõhkeb – see on füüsikaline plahvatus.