Kuidas kasvatada vähem kui 0,4 hektaril pea 1600 tonni maasikaid aastas – aga vaat nii

Plenty Richmond Farmi eesmärk on toota rohkem kui neli miljonit naela (1,8 miljonit kg) maasikaid, mida kasvatatakse siseruumides vertikaalselt 9 meetri kõrgustes tornides, kasutades selleks vähem kui 4000 ruutmeetrit pinda. See on vaid murdosa tavapärase maasikakasvatuse jaoks vajalikust pinnast, mille saagikust piiravad ka hooajalised ja keskkonnategurid.

Ettevõtte teatel jõuavad globaalse ettevõtte Driscoll's maasikad toidupoodide riiulitele 2025. aasta alguses. Siiani on taimede vertikaalne kasvatamine piirdunud peamiselt salatitaimede tootmisega, kuid see uus tehnoloogiline areng on laiendanud ülespoole kasvatatavate taimekultuuride ringi.

Vertikaalfarmi unikaalsus seisneb täpses kontrollis

Farmis on 12 kasvuruumi, kus kontrollitakse temperatuuri, valgust ja niiskust, mis muudab taimede tolmeldamise tõhusamaks kui mesilaste abil. Ettevõtte arvates on selle tulemuseks ühtlasemad viljad ja vähem kadusid.

Kasvuruumis kontrollitakse temperatuuri, valgust ja niiskust, mis muudab taimede tolmeldamise tõhusamaks. Foto: Plenty

Plenty farm on varustatud täppistehnoloogiaga, mis juhib temperatuuri, valgust ja niiskust, luues ideaalsed tingimused maasikataimedele. Tehisintellekt analüüsib üle 10 miljoni andmepunkti päevas, kohandades iga kasvuruumi tingimusi, et tagada Driscoll'si maasikate optimaalne maitse, tekstuur ja suurus. Lisaks on Plenty välja töötanud õhuvoolu tehnoloogia, mis asendab tolmeldamisel mesilasi, suurendades saagikuse ühtlust.

Plenty tegevjuht Arama Kukutai sõnul on Plenty Richmond Farm viimase kuue aasta jooksul tehtud 200 uurimiskatse tulemus, mille eesmärk oli siseruumides aasta ringi maasikaid kasvatada.