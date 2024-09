Pythagorase teoreem on 1000 aastat vanem kui antiikmatemaatik ise

Dr. Daniel Mansfield, iidse matemaatika uurija, selgitas 2021. aastal, et trigonomeetria päritolu omistatakse tavaliselt vanadele Kreeka astronoomidele, kuid Babüloonia matemaatikute töö näitab, et nende teadmised moodustasid omamoodi ootamatu eelloo.

Üks vanimaid tõendeid selle kohta on savitahvel, mille ametlik nimi on IM 67118. Sellel tahvlil kasutati Pythagorase teoreemi ristküliku diagonaali pikkuse leidmiseks. Tõenäoliselt õpetamiseks kasutatud tahvel pärineb vana Babüloonia ajastust ajavahemikus 1900-1600 eKr – sajandeid enne Pythagorase sündi umbes 570 eKr.

Teine tahvel, mis pärineb umbes 1800-1600 eKr, sisaldab märgistatud kolmnurkadega ruutu. Tähiste tõlkimine babüloonlaste kasutatud kuuekümnendsüsteemist näitas, et nad tundsid nii Pythagorase teoreemi kui ka teisi keerulisi matemaatilisi mõisteid.

Matemaatik Bruce Ratner kirjutab, et järeldus on selge: babüloonlased teadsid, et ruudu diagonaali pikkus on võrdne külje pikkuse ruutjuurega. See tähendab, et nad olid teadlikud Pythagorase teoreemist või vähemalt selle erijuhust, mis puudutab ruudu diagonaali.

Miks on teoreem siis Pythagorase nimega seotud? Üks võimalik põhjus on Pythagorase koolkond, mille ta lõi praeguses Lõuna-Itaalias. Kuna Pythagorase kirjutisi ei ole säilinud, võis tema järgijate suuline traditsioon ning austus nende liidri vastu viia selleni, et kõik avastused omistati talle. Seega, «Pythagorase teoreem» võis saada oma nime Pythagorase järgijate tõttu, kes tema nime all teadmisi edasi andsid.

See teadmine heidab valgust sellele, et kuigi Pythagoras on kuulus oma teoreemi poolest, olid samalaadsed teadmised olemas juba tuhat aastat enne tema aega.