VAATA VIDEOT Austraalias mõeldi välja torud, mis on kerged ja väga tugevad

The Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT, Austraalia) insenerid on välja töötanud uudse konstruktsioonisüsteemi, mida saab transportida lamedalt ja avada automaatselt tugevaks ehitusmaterjaliks. Selle läbimurde võimaldab iselukustuv süsteem, mis on inspireeritud kumeraks volditud origamist (curved-crease origami) – tehnika, kus paberit volditakse kumerat serva pidi.