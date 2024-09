See kuulus festival on isegi kosmosest näha

Kuigi festivali tohutut mastaapi ja kõrbevaadet on võimatu jäädvustada üheainsa foto abil, pakub hiljuti avaldatud satelliidifoto erakordse ülevaate sellest ikoonilisest sündmusest. Euroopa Kosmoseagentuuri (European Space Agency ehk ESA) Copernicuse Sentinel-2 missioon on purki saanud ainulaadse kaadri, mis näitab, milline näeb Burning Man välja kosmosest vaadatuna.

Pildil on näha üle 70 000 osalejaga ajutine linnak, Black Rock City, mis koosneb matkaautodest, improviseeritud sõidukitest, telkidest ja installatsioonidest. See kogukond moodustub igal aastal üheks nädalaks, et pidada festivali, ning kaob seejärel sama kiiresti, nagu tekkis.