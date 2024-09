Geomagnetiline torm tabab kohe Maad – mida oodata?

Päikesest vallandunud krooni massipurse (CME) toimus pühapäeval kell 17:40 ET, kui hiiglaslik päikeselaik äkitselt lahvatas. Plasmapilv liigub Maa poole kiirusega üle 1 miljoni kilomeetri tunnis ja jõuab siia kolmapäeval Eesti aja järgi kell 19:00.

Ehkki see päikesetorm riivab Maa magnetosfääri vaid kergelt, on selle ajastus sügisese pööripäeva lähedal põhjus, miks NOAA (USA Riiklik Ookeani- ja Atmosfääriamet) ennustab G1-tüüpi ehk väikest geomagnetilist tormi.

Mis on geomagnetiline torm?

NOAA klassifitseerib geomagnetilised tormid skaalal G1 kuni G5, kus G1 on «väike» ja G5 «äärmuslik». Suuremad G5 tormid võivad põhjustada tõsiseid häireid, sealhulgas elektrikatkestusi ja sidevõrkude kokkuvarisemist.

Õnneks ei pea selle G1-tormi puhul selliste probleemide pärast muretsema. Selle tugevus on liiga väike, et infrastruktuuri mõjutada, kuigi kõrgematel laiuskraadidel võib olla väike oht mõjuda mobiilimastidele ja satelliitidele.

Kuigi torm on kerge, võib see põhjustada vaatemängulisi virmalisi põhjapoolsetel laiuskraadidel, teatas NOAA. Neid ilminguid võib kõige tõenäolisemalt näha teisipäeva ja kolmapäeva öösel ajavahemikus 22:00 kuni 02:00. Parima vaate saamiseks tasub vältida valgusreostust.

Miks päikesetorm on seotud pööripäevaga?

Geomagnetilised tormid on sügis- ja kevadpööripäeva ümber sagedasemad, sest sel ajal on Maa magnetväli joondatud Päikese magnetväljaga, mis muudab CME mõju tugevamaks. Suvise ja talvise pööripäeva ajal on sellised tormid palju haruldasemad, sest Maa telje kalle muudab CME-d vähem mõjusaks.