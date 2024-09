NEW SCIENTIST Sipelgad kasutavad kavalat nippi, et haigused pesas levima ei hakkaks

Järgmise kuue päeva jooksul leidis töörühm, et pesad, mille kaevasid välja need rühmad, kelle lisatöötajad puutusid kokku seente eostega, olid rohkem lahterdatud ja vähem tihedalt ühendatud.

See on suurepärane kohanemine haiguste vastu, ütleb Erik Frank Saksamaal Würzburgi ülikoolist, kes on näidanud, et sipelgad amputeerivad jäsemeid, et vältida nakatumist.