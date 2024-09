Satelliidifotod Just nii vähe on alles laskemoonaladudest, mida tabasid Ukraina droonid

Tihhoretsk asub Krasnodari piirkonnas, rindeliinist umbes 350 kilomeetrit eemal. USA esindus ÜROs kinnitas, et see oli üks Põhja-Korea poolt Venemaale tarnitud ballistiliste rakettide ladustamispaiku.

Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskus (CSIS) märkis, et Tihhoretski laskemoonaladu on viimastel kuudel olnud intensiivse tegevuse all. Varem oli rajatis, mida sageli nimetatakse ka 719. suurtükiväe laskemoona baasiks, keskendunud peamiselt suurtükiväesüsteemide ja laskemoona ladustamisele ja hooldusele. Rajatis on 2,6 ruutkilomeetrit suur ja ühendatud raudteesõlmega.

Satelliidipildid, mis on tehtud 14. septembril ja mida pakkus Maxar Technologies, näitavad Tihhoretski ladude seisukorda enne rünnakut. Järgmised pildid, mis on tehtud päev pärast rünnakut, 22. septembril, paljastavad ulatuslikud kahjustused – kümned laod on hävinud või tõsiselt kahjustatud ning kogu rajatis on kaetud põlengujälgedega. Ukraina relvajõudude kindralstaap teatas, et rajatises hoiti enam kui 2000 tonni laskemoona, sealhulgas Põhja-Korea rakette. Lisaks sai operatsiooni käigus tabamuse Podleti radarijaam.