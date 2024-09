Luksusauto hinnaga kosmose piirile – vaata, millised taevareiside võimalused on veel avanenud

Iga lend kestaks kaks tundi, et jõuda vajalikule kõrgusele, millele järgneb kaks tundi vaatlemist ja seejärel kaks tundi maapinnale tagasi laskumist, mille ajal lastakse õhupallist kõrguse alandamiseks aeglaselt gaasi välja.

Space Perspective tutvustas oma testkapslit Neptune-Excelsior eelmisel aastal. Kapsel on sarnane kommertslendudeks mõeldud versiooniga, kuigi see ei sisaldanud lõplikus mudelis plaanitud mugavat sisustust.

Ettevõte teatas ka, et on peaaegu lõpetanud Marine Spaceport Voyageri ehituse, mis on laev, kust lend stardib ja mis toob pärast vette maandumist kapsli ja õhupalli tagasi.