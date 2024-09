Vaata videot Hiinlaste tehtud Muski raketi koopia tegi paraja paugu – küll nad õpivad

Nebula-1 on ligi 21 meetri kõrgune rakett, mille läbimõõt on umbes 3,3 meetrit, mis on SpaceXi Falcon 9 raketist veidi saledam. Nebula-1 kolm Thunder-R mootorit on 90 protsenti valmistatud 3D-printimise tehnoloogia abil. Sarnaselt oma Ameerika vastega kasutab Deep Blue rakett kütusena petrooleumi ja vedela hapniku kombinatsiooni.

Ettevõtte ametlikus teates selgitatakse, et see kütuseliik on kõige tõhusam, odavam ja turvalisem valik kaubanduslike taaskasutatavate rakettide jaoks. Siiski märgiti, et petrooleumi ja vedela hapniku kütuse omaduste tõttu esineb veel stabiilsusprobleeme, mis raskendavad töökindla jõuallika loomist.

Deep Blue andis teada, et kõik kolm Thunder-R mootorit käivitusid edukalt. Kui rakett jõudis oma maksimaalsele kõrgusele, lülitati kaks külgmootorit välja, samal ajal kui üks järelejäänud mootor stabiliseeris ja juhtis sõiduki maandumist.

Vaid hetked enne maandumist oli raketil maapinnaga vahe alla poole meetri. Kuid vahetult pärast seda teatas Deep Blue «ebanormaalsusest», mis kahjustas osaliselt raketi keret maandumise lõppfaasis. Videomaterjal näitas Thunder-R mootoritega toimunud suurt plahvatust, samas kui teised ettevõtte tehtud fotod näitavad, et rakett kaldus lõpuks küljele. Selle tagajärjel murdus raketi ülemine osa kere küljest.

Vaatamata viimasel hetkel tekkinud rikkele tähistab katse olulist sammu ettevõtte edasistes plaanides, mille eesmärk on toota Hiina kosmose- ja satelliiditööstustele esimene korduvkasutatav orbiidirakett.

Lisaks Deep Bluele töötavad mitmed teised Hiina idufirmad, nagu iSpace, Galactic Energy ja Space Pioneer, sarnaste raketiprojektide kallal. Need ettevõtted loodavad pakkuda konkurentsi SpaceX Falcon 9 raketile, et rahuldada riigi kasvavaid kaubanduslikke ja sõjalisi orbitaalvajadusi.

Reuters teatab, et pärast startimisjärgset analüüsi ja tehnilist uuendamist plaanib Deep Blue oma järgmise Nebula-1 katselennu teha novembris. See jätab ettevõttele alla kahe kuu, et täita oma ambitsioonikas eesmärk jõuda aasta lõpuks orbiidile ja tuua rakett Maale tervena tagasi.