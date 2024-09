Kulgur märkas Marsil kummalist triibulist kivi

Kulgur on nüüdseks peaaegu kuu aega turninud järskudel nõlvadel, et uurida iidseid kivimeid, mis võiksid anda vihjeid Marsi varajasest ajaloost. Kuigi need rasked nõlvad aeglustasid esimest tõusu, on sõidu edenemine viimastel päevadel märkimisväärselt paranenud, kuna Perseverance on jõudnud tasasematele aladele. Sealt avaneb vaade varasematele missiooni teetähistele, näiteks kuulsale Kodiaki kaljule.

Sõites üle näiliselt tavapärase kivise maastiku, märkasid teravsilmsed meeskonnaliikmed madala eraldusvõimega Navcam piltidel kauguses ebatavalise tekstuuriga kivi ja andsid sellele nimeks Freya loss (Freya Castle). Meeskond teostas kivi üksikasjalikumaks uurimiseks multispektraalse vaatluse Mastcam-Z kaameraga, misjärel liikumine jätkus.

Mõni päev hiljem, pärast seda, kui Perseverance oli juba alalt lahkunud ja andmed Maale saadeti, ilmnes, kui ainulaadne see kivi on. Freya on umbes 20 cm läbimõõduga ja sellel on silmatorkavad mustad ja valged triibud. Internetis käivitus kohe arutelu, mille käigus sai kivi hüüdnime Sebra kivi.

Foto: NASA

Teadlased usuvad, et Freya kivil on tekstuur, mida pole Jezero kraatris ega võib-olla kogu Marsil varem nähtud. Kuigi kivi keemiline koostis on veel ebaselge, viitavad esialgsed hinnangud sellele, et triibud on tekkinud tõenäoliselt magmaatiliste moondeprotsesside tulemusena.