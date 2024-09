Teadlased: teame, et mustad augud röhitsevad süües ja nüüd tegime Maa peal järgi

Princetoni plasmafüüsika laboratooriumi (Princeton Plasma Physics Laboratory ehk PPPL) teadlastel õnnestus luua suunatud plasmajoad, mis sarnanevad kosmilistele jugadele, mis tekivad mustade aukude ja beebitähtede ümber. Kuigi laboratooriumis loodud joad on palju väiksemad ja nõrgemad kui kosmoses eksisteerivad , on need paljastanud kauakestnud hüpoteesi plasma ebastabiilsuse kohta, mis võib aidata mõista, kuidas need võimsad pursked tekivad ja peaaegu valguskiirusel kosmosesse liiguvad.

Plasmajugade saladus

Astrofüüsikalised plasmajoad on pikka aega teadlasi hämmastanud. Need on kitsad ja pikad plasmajoad, mis väljuvad kosmiliste objektide poolustelt piki pöörlemistelge. Mustade aukude puhul tekivad need joad siis, kui must auk «toitub» ümbritsevast materjalist. Teadlased usuvad, et osa sellest materjalist suunatakse ja kiirendatakse piki magnetvälja jooni poolustele, kus see purskub jugadena välja. Sarnane mehhanism arvatakse toimivat ka beebitähtede puhul. Siiski on nende jugade moodustumise täpsed üksikasjad seni suuresti teadmata.