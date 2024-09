Hiina sõjateadlased: Elon Musk on teinud läänele karuteene ja kõik Stealthi hävitajad on nüüd avastatavad

Varghävitajate eelis peitub nende võimes radarit vältida seoses peegelduse väiksema signaaliga. Seda tänu oma ebatavalisele kujule ja elektromagnetilist kiirgust neelavatele pindadele.

Uut tuvastusmeetodit ei mõjuta sihtmärgi kolmemõõtmeline kuju ega materjal, mis muudab selle tõhusaks väikeste ja raskesti avastatavate objektide, näiteks varghävitajate tuvastamisel. Uuring avaldati hiljuti ajakirjas Journal of Signal Processing ja selles rõhutati meetodi potentsiaalset kasulikkust lahinguväljal.

Kuidas tehnoloogia töötab?

Uue tuvastusmeetodi idee seisneb selles, et kui lennuk liigub satelliidi ja maapealse antenni vahel, suudab see hajutada satelliidi elektromagnetilisi laineid. Need lainete muutused, mida saab maapealse radariga jälgida, võimaldavadki sihtmärke tuvastada. Kuna Starlinki satelliitide võrk koosneb tuhandetest satelliitidest, loodavad teadlased kasutada nende kõrgsageduslikke raadiosignaale varghävitajate jälgimiseks.

See on üllatav uus uurimissuund, eriti arvestades Hiina vaenu Elon Muski juhitud ettevõtte lairibaühenduse konstellatsiooni vastu. 2022. aastal teatas SCMP, et Hiina teadlased töötasid välja viise, kuidas vajadusel Starlinki satelliite alla tuua, kui need peaksid ohustama riigi julgeolekut.

Siiski on praegused katsed tehtud ainult drooniga, mis lendas suhteliselt madalatel kõrgustel. Saab näha, kas Starlinki kiirgus suudab tuvastada suuremaid ja keerukamaid sihtmärke, näiteks varghävitajaid. Samuti on oluline märkida, et Hiina kasutab juba oma rannikualadel anti-stealth-radarisüsteeme USA hävitajate jälgimiseks.

See idee on siiski tähelepanuväärne. Selle asemel, et Starlinki satelliite alla tulistada, võiks Hiina sõjavägi neid potentsiaalselt hoopis ära kasutada oma tuvastussüsteemides.