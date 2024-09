ASSARAKS! Selle olendi geenid korralduvad elu vältel ümber nagu legoklotsid

Olgu need käsnad või ahvid, genoomi järjestused on säilitanud oma järjekorra sadade miljonite aastate vältel. Need geneetilised lindid võivad küll liikuda, kuid nende järjestused püsivad enamasti terved. Kuid mitte kaanide ja vihmausside puhul.

Üldiselt on iidne kahekülgsete genoomi arhitektuur vööussides täielikult kadunud, leidis teine uurimisrühm, mida juhtis evolutsiooniline genoomik Thomas Lewin Taiwani bioloogilise mitmekesisuse uurimiskeskusest (Biodiversity Research Center). Lewini meeskond uurib, kuidas sellised ootamatud kromosoomide drastilised muutused on mõjutanud loomade evolutsiooni.

Kromosoomide struktuuri säilitamise juhud on erakordselt haruldased, selgitavad Lewin ja tema kolleegid oma teises uuringus, väites, et need on pigem erand kui reegel.

Kromosoomide muutused ja ellujäämine

Kuigi suured geneetilised ümberkorraldused võivad olla levinumad, kui varem arvati, kaasneb nendega riske. Kolmas uurimisrühm vaatles lähemalt 2291 loomaliigi genoomi, leides, et drastilised kromosoomimuutused võivad olla seotud ulatuslike väljasuremisjuhtumitega.

Üks olulisemaid küsimusi on, kuidas selline sügav genoomi ümberkorraldamine ei viinud väljasuremiseni, kirjutavad Vargas-Chávez ja tema kolleegid. Nad avastasid, et mereusside esivanemate genoomid ei tundu olevat jagatud eraldi osadeks, mistõttu on need teistest loomadest palju paindlikumad.

See võis aidata neil sügavate genoomimuudatustega toime tulla, järeldab meeskond. See viitab ka sellele, et sellised drastilised geneetilised ümberkorraldused võivad neis liikides jätkuvalt aset leida.