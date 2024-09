Sügavalt koerale silma vaadates juhtub midagi enneolematut

Esimest korda on Hiina teadlased avastanud, et kaks eri liiki – inimene ja koer – võivad kogeda ajus sünkroonset aktiivsust. Uuring viitab sellele, et meie seos oma lemmikloomadega võib olla sügavamal tasemel kui seni arvati.

Varasemad uuringud on näidanud, et inimeste omavaheline ajuaktiivsus võib sünkroniseeruda, kui nad räägivad või koos töötavad. Kuid see on esimene kord, kui sellist nähtust täheldatakse inimese ja teise liigi vahel.

Teadlased mõõtsid inimeste ja koerte ajuaktiivsust, paigaldades nende koljule elektroodid. Katsete käigus said 10 noort koera kokku neile võõraste inimestega ja neil oli viis päeva aega üksteisega tuttavaks saada.

Eksperimentides osalesid inimeste ja koerte paarid mitmesugustes mitteverbaalse suhtluse vormides, näiteks oldi vastastikuses pilkkontaktis või lihtsalt patsutati koera. Kontrollkatsetes olid inimene ja koer samas ruumis, kuid ei suhelnud omavahel.

Uuringut juhtinud bioloog Wei Ren Hiina Teaduste Akadeemiast (Chinese Academy of Sciences) kirjutas, et otsmiku - ja kiirusagara piirkondade vaheline ajuaktiivsus suurenes vastastikuse pilkkontakti ajal dramaatiliselt.

Kui osalejad lihtsalt silitasid koeri, täheldas meeskond sarnast sünkroonsust, kuid sel juhul oli see tugevam parietaalse sagara piirkonnas.