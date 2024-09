Kriminalistid leidsid nipi kuidas kindlaks teha, millal külmunud laip tegelikult suri

Lagunemine külmas keskkonnas

Meeskond viis oma uuringu läbi Grand Forksis, Põhja-Dakotas, kus talvine temperatuur võib langeda kuni -40 C kraadini. Külmad tingimused võivad kiirendada keha jahtumist ja aeglustada või peatada lagunemisprotsessi. Samuti võivad sellised tingimused mõjutada surnukeha soojust säilitavat lumeisolatsiooni, mis aeglustab, kuid ei peata täielikult keha lagunemist.

Külm aeglustab ka putukate ja teiste korjusest toituvate loomade tegevust, mis tavaliselt kiirendavad lagunemist soojemates keskkondades. Seetõttu tuleb äärmuslikus külmas toetuda keerukamatele tehnoloogiatele, nagu molekulaarbioloogia ja bioinformaatika, et määrata täpsemalt kindlaks surmaaeg ehk post-mortem intervall .

Mikroobid ja surmaajale viitavad muutused

Uurides mikroobide kogukondi, mis tekivad ja muutuvad lagunemise käigus (necrobiome), suudavad teadlased kindlaks teha, kui kaua on möödunud isiku surmast. Uuringud näitasid, et külmas keskkonnas osalevad lagunemisprotsessis sellised bakterid nagu Psychrobacter, Pseudomonas ja Carnobacterium. Nende liikide arvukus muutub sõltuvalt ajast, mis on möödunud surmast. Näiteks muutub Psychrobacter viie nädala jooksul pärast surma kõige levinumaks ning jõuab haripunkti kümnendal nädalal. Teised bakterid, nagu Pseudomonas, kasvavad viiendast kuni üheksanda nädalani, jõudes haripunkti 18. nädalal.