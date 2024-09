Kas harrastusastronoomi fotole võis jääda USA salajane sõjaline tehiskaaslane?

Lisaks FIA-Radari satelliitidele on Schöfbänker jälginud ka USA elektroonilisi optilisi satelliite KH-11 Kennen, mis on tööle rakendatud alates 1976. aastast. Need on disainilt sarnased Hubble’i kosmoseteleskoobiga, kuid seadmete põhieesmärk on siiski vaadelda Maad, mitte kosmost.

Praegu on orbiidil neli sellist satelliiti, mis esindavad kolme erinevat tehnoloogiapõlvkonda.

Schöfbänker on suutnud tuvastada, et vanim, kolmanda põlvkonna KH-11 satelliit USA 186 lasti orbiidile 2005. aastal, neljanda põlvkonna satelliidid USA 224 ja USA 245 järgnesid 2011. ja 2013. aastal ning uusim, viienda põlvkonna USA 314 jõudis orbiidile 2021. aastal. Tema arvutuste põhjal on need umbes 11 meetrit pikad ning satelliitide peegli suurus varieerub põlvkondade kaupa.

Kui Space.com küsis temalt, kas on oht, et selliste piltide avaldamine võiks paljastada salastatud tehnoloogiaid, arvas Schöfbänker, et suuremad riigid, nagu USA, ei pea amatöörastronoome ohuks. Riikidel on oma observatooriumid, mis on võimelised koguma ja töötlema satelliitide pilte oluliselt parema kvaliteediga, kui tema seda kodus teha suudab.

Augustis pildistas sama harrastusastronoom ka üle Austria lennanud ülisalajast Hiina lennuvahendit.

Avatud teadushuvilistele ja riikidele

Schöfbänkeri tähelepanekud ja avaldatud pildid pakuvad uusi vaatenurki satelliitide struktuuridele, mis seni on olnud suures osas spekulatsioonide ja salastatuse all. Hoolimata nende tehiskaaslaste varjatud iseloomust, ei muretse amatööraastronoom selle pärast, et tema töö võiks ohustada USA riiklikku julgeolekut.

Kuid teadushuvilised ja ka väiksemad riigid, kellel pole nii head kosmosevõimekust, võivad kasu saada tema piltide analüüsist, kuna need pakuvad ainulaadset sissevaadet kosmoseaparaatide salapärasesse varjatud maailma.