Sellelt kalalt avastati vaimsed võimed, mida oodata ei osatudki

Kehakuvandi põhine otsustamine

Mitmed loomaliigid on suutnud läbida peeglitesti – see lihtne test hõlmab märgi asetust looma kehal sellisesse kohta, mida ta näeb ainult peeglist. Kui loom kasutab peeglit, et märki uurida või eemaldada, on ta testi läbinud, näidates, et tal on vähemalt avalik eneseteadvus (public self-awareness) ja enese äratundmise võime.

Privaatsel eneseteadvusel on aga sügavam tähendus. See tähendab, et loom suudab peegeldada oma olemust ilma välise stiimulita, näiteks peeglita – isegi kui see võime on primitiivne võrreldes inimestega. Kuigi see tundub meile inimestele elementaarne, ei läbi me tavaliselt peeglitesti enne 18–24 kuu vanuseks saamist.