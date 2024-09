VAATA VIDEOT See äsja avastatud herilane teeb midagi seninägematut

Parasitoidid on väikesed putukad, kes arenevad kas teiste peremees-putukate sees või kinnituvad nende välispnnale. Parasitoidid tapavad lõpuks peremehe, kellest nad toituvad, erinevalt parasiitidest nagu kirbud ja puugid, kes tavaliselt toituvad peremeestest ilma neid tapmata.

Varasemad uuringud on näidanud, et parasitoidliike on palju, ning paljud neist vajavad peremeesorganismi, kes nende mune kannaks. Suur hulk herilaseliike muneb oma munad puuviljakärbeste vastsetesse või nukkudesse. Nendes olukordades jäävad munad peremehes teatud ajaks uinuvasse olekusse, kuni nad küpsevad ning hakkavad seejärel peremeest seestpoolt sööma ning seeläbi ka tapavad peremeeesorganismi.