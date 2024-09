Lihavõttesaare rahva väljasuremise lood on paraku aluseta müüdid – aga mis siis tegelikult juhtus

Kiviaiad ja põllumajanduslikud strateegiad

Arvatakse, et vulkaanilise päritoluga saar tekkis ühe iidse purske tagajärjel. Aja jooksul uhtus vihm ära taimede kasvuks vajaliku kaaliumi, fosfori ja lämmastiku, samal ajal kui soolane ookeanivesi kurnas veelgi pinnase viljakust. Elanikud raiusid saarel puid maha, et ajutiselt lisada pinnasesse toitaineid, kuid kui puud otsa said, hakkasid nad kasutama taimsete jäätmete kompostimist ja kivimultsi meetodit, mille käigus murti kivimurdudest väikseid tükke ning segati need pinnasega, et toitaineid taastada. Nii suutsid nad kasvatada magusat kartulit ja tarot (Colocasia esculenta).

Lipo märkis, et sarnaseid tehnikaid kasutatakse ka tänapäeval – kivimid purustatakse masinate abil väikesteks tükkideks ning nii saab kasvupindu muuta toitaineterikkamaks.

Uued tehnoloogiad ja täpsemad hinnangud

Uues uuringus kasutati lühilaine infrapunapilti, et täpsemalt hinnata kiviaedade pindala, mis ulatus umbes 180 hektarini – see on palju väiksem varasematest hinnangutest. See võimaldas meeskonnal arvata, et Euroopa maadeavastajate saabumise ajal elas Rapa Nuil umbes 3000 inimest, mis sobib ka saarel tehtud leidude ja tolleaegsete eurooplaste tehtud hinnangutega.

Lipo sõnul võib paljusid väärarusaamu rahvastiku kohta seostada suurte moai kujudega, mida väike elanikkond suutis püstitada. Me ei saa kasutada Lihavõttesaart näitena lugude jaoks, mida tahame rääkida. Me peame saart mõistma tema enda kontekstis, sest tegelikult räägib see midagi muud, kui see, mida inimesed on senimaani arvanud.