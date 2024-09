üllatus üllatus Kosmosest Maa poole vaadates näib see igati elamiskõlblik – miks seda vaja katsetada?

Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) Juice sond pööras 20. augusti möödalennu ajal oma MAJIS pildistamisspektromeetri ja SWI millimeeterspektromeetri Maa atmosfääri suunas, et otsida molekule ja elemente, mis koos viitavad sellele, et eluvormid saavad mitte ainult tekkida ja ellu jääda, vaid võivad seal isegi hetkel eksisteerida.

Muidugi teame, et elu Maal eksisteerib. Kuid just sel põhjusel astronoomid seda vaatlesidki, et aru saada, kas Jupiteri kauguselt mõõteseadmetega Maad vaadates on võimalik samuti aru saada, et sel planeedil on elu.

Juice on liikumas Jupiteri kuude lähedusse, kus samuti võib elu olla. Teadlased tahtsid veenduda, et selle instrumendid suudavad ka päriselt asjakohaseid avastusi teha, kui nad ükskord sinna jõuavad. Kui Jupiteri Kuude juures sama tehes suudetakse märagata midagi lähedast, on see võimalikuks kinnituseks elu kohta ka neil.

Planeetide uurija Olivier Witasse ESA-st nentis, et nad pole nende tulemuste üle ilmselgelt üllatunud... oleks olnud äärmiselt murettekitav avastada, et Maa ei ole elamiskõlblik! Kuid need tulemused näitavad, et MAJIS ja SWI töötavad väga edukalt Jupiteril, kus nad aitavad uurida, kas jäised kuud võiksid olla potentsiaalsed elupaigad Maal elavate organimidega sarnastele.

MAJIS mõõtis Maa atmosfääri koostist, sealhulgas hapnikku, vett, osooni ja süsinikdioksiidi. Samuti koostas see Maa pinnast infrapuna soojuskaardid.

SWI aga keskendus elementide kogumile, mida tuntakse CHNOPS elementidena – süsinik, vesinik, lämmastik, hapnik, fosfor ja väävel – need on elusorganismide kõige tavalisemad keemilised koostisosad.

Kõik vajalikud elemendid olid õiges koguses olemas, mis on mitmel tasandil hea uudis. Juice'i meeskond analüüsib andmeid põhjalikumalt, et veenduda, et kogutud teave vastab ka teistele andmetele ja tegelikkusele.

Samal ajal jätkab Juice oma teekonda Jupiteri poole, tehes veel mitu möödalendu Maa ja Veenuse juurest enne planeedi orbiidile jõudmist, mis on planeeritud 2031. aasta juuliks. Kohale jõudes uurib Juice hiiglaslikku planeeti ja selle kuusid Ganymedes, Callisto ja Europa. Kõigil neil on peidetud ookeanid, mille põhi võib olla täis mereelu.

Kui seal on midagi, mida avastada, on Juice meie seni parim lootus seda tuvastada.