Tehisaru muudab õppimist ja õpetamist

Eesti koolisüsteem on 2022. aasta PISA-testide järgi Euroopa parim. Meie riigi haridus on maailma absoluutses tipus. Sel puhul on paslik küsida, kas üldse tasub midagi muuta? Siiski, Eestis on üha süvenenud professionaalsete õpetajate puudus. Selles olukorras tundub ahvatlev kasutada tehisaru, mis on alati olemas ja valmis õppijaid toetama. Kas tehisaru toob revolutsiooni haridusse? Kas tehisaru kaasamine tagab hea hariduse igale lapsele?

Kas parem kui tavaõpe?

Tehisarust rääkides peab märkima, et enne ChatGPT käikulaskmist 2022. aasta novembris kasutati tehisintellekti hariduses peamiselt personaalõppes. Juba alates 1960. aastatest on unistatud õppimist toetavatest intelligentsetest tuutorsüsteemidest. Sellised masinõppel põhinevad adaptiivõppesüsteemid teavad täpselt, milline on õppija teadmiste tase, pakkudes talle jõukohaseid ülesandeid, teste ja juhendamist. Individuaalsete õpisüsteemide arendust hoogustasid 1980. aastate alguses Benjamin Bloomi doktorantide tehtud katsed, mille järgi saavad õppijad teadmisi mõõtvates testides palju paremaid tulemusi, kui nad õpivad üks ühele tuutori käe all, mitte tavalises ühe õpetajaga klassis. See on ootuspärane ja loogiline: kui õpetaja saab täiel määral keskenduda ühele õpilasele, saab ta anda just seda tagasisidet, mida on sellel õpilasel tarvis. Adaptiivsete õpisüsteemide loomise maraton algas 1990. aastatel ja on kestnud tänini.

Nagu Bloomi doktorantide katsete järgi saavad õppijad ka intelligentsete tuutorsüsteemide korral ainetestides paremaid tulemusi kui tavaklassis õppijad. Masinõppel põhinevad tuutorid võimaldavad aineteadmisi tõhusalt ja kiiresti omandada, sest nendel süsteemidel on mõningaid õppimisteadustel põhinevaid omadusi, mida traditsioonilisel klassiruumiõppel tavaliselt ei ole. Näiteks saavad õppurid iseseisvalt õppida omas tempos ja just siis, kui see neile kõige paremini sobib, õpitakse n-ö lähima arengu tsoonis (ingl zone of proximal development), programmid pakuvad õigel määral tuge (scaffolding) ja ajakohast tagasisidet, teadmisi omandatakse väikeste õpiampsude hajutatud kordamise teel (distributed learning) jms.